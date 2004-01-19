Стефарова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефарова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Андреева Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
08.05.1929

Сын: Стефаров Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Никанор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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