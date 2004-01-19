Стефарова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Андреева Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1929
Сын: Стефаров Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Стефаров Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно