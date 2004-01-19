Стефаров Никанор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефаров Никанор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Дети

1928 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефаров Василий Прокофьевич

Мать: Стефарова ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Андреева Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
08.05.1929

Сын: Стефаров Алексей Никанорович

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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