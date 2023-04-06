Садовникова (Латышева) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Латышева) Прасковія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1805

Дата смерти

18.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1805

Отец: Латышевъ Андрей

Мать: Латышева Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Сын: Садовниковъ Константинъ

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1835

Сын: Садовниковъ Николай

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1838

Сын: Садовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1840

Дочь: Лешина Перехватова Надежда

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1843

Дочь: Спигина Акулина

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1846

Сын: Садовниковъ Тимоѳѣй

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1849

Дочь: Соловьева Агриппина

Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовниковъ Иванъ

Смерть
18.08.1866
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ старости
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