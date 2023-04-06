Садовникова (Латышева) Прасковія
Место рождения
Дата рождения16.10.1805
Дата смерти18.08.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1805
Отец: Латышевъ Андрей
Мать: Латышева Матрена
Рождение ребёнка
20.05.1833
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.12.1835
Сын: Садовниковъ Николай
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.06.1838
Сын: Садовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.09.1840
Дочь: Лешина Перехватова Надежда
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.06.1843
Дочь: Спигина Акулина
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.02.1846
Сын: Садовниковъ Тимоѳѣй
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.06.1849
Дочь: Соловьева Агриппина
Отец ребёнка: Садовниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садовниковъ Иванъ
Смерть
18.08.1866
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ старости