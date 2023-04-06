Лешина Перехватова (Садовникова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина Перехватова (Садовникова) Надежда

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1840

Отец: Садовниковъ Иванъ

Мать: Садовникова Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.09.1858

Муж: Лешинъ Карпъ Ильинъ

Рождение ребёнка
26.02.1865

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Лешинъ Карпъ Ильинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1866

Сын: Лешинъ Матвѣй

Отец ребёнка: Лешинъ Карпъ Ильинъ

Бракосочетание
14.01.1868

Муж: Перехватовъ Георгій

Ивановка, Каликинской волости
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