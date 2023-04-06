Лешина Перехватова (Садовникова) Надежда
Место рождения
Дата рождения29.09.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1840
Отец: Садовниковъ Иванъ
Мать: Садовникова Прасковія
Бракосочетание
10.09.1858
Муж: Лешинъ Карпъ Ильинъ
Рождение ребёнка
26.02.1865
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Лешинъ Карпъ Ильинъ
Рождение ребёнка
03.08.1866
Сын: Лешинъ Матвѣй
Отец ребёнка: Лешинъ Карпъ Ильинъ
Бракосочетание
14.01.1868
Муж: Перехватовъ Георгій
Ивановка, Каликинской волости