Шеменков Анатолий Егорович
Место рождения
Дата рождения21.06.1929
Дата смерти08.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1929
Образование
С 1940 по 1949
9 классов 12 средней школы рабочей молодежи
Образование
С ?.01.1946 по ?.06.1946
курсы шоферов Сочинской автошколы
Образование
С 1946 по 1947
Воспитанник Ереванского артиллерийского подготовительного училища, г. Ереван
Работа или профессия
С 29.09.1947 по 20.08.1949
Принят на должность шофера Гос. Дачи МГБ СССР. Уволен в связи с уходом на учебу
Образование
С 1949 по 1950
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовский машиностроительный техникум
Военная служба
22.04.1950
войсковая часть 93613 г. Каунас Литовской ССР. Присягу принял 03 июля 1950 г
Военная служба
С 30.08.1950 по ?.10.1952
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Курсант Петрозаводского пехотного училища. Северного военного округа. Присягу принял 06.11.1950
Военная служба
С 28.10.1952 по 02.11.1955
Титовка, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Командир 1 стрелкового взвода
Бракосочетание
08.10.1953
Куокканиэми, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.02.1955
Сын: Шеменков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Шеменкова Галина Сергеевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Работа или профессия
С 12.12.1955 по 27.03.1958
Рахов, Закарпатська область
Раховская картонная фабрика Принят на должность шофера в транспортный отдел. В 1956 г переведен учеником токаря в мех. мастерскую. Присвоен 5 разряд токаря. Уволен по собственному желанию.
Образование
С 1956 по 1962
Техникум
Львовский автомобильно-дорожный техникум | по специальности Эксплуатация и ремонт автотранспорта
Работа или профессия
С 10.04.1958 по 01.01.1960
СМУ-26 треста "Сочиспецстрой" Зачислен мотористом и дежурным слесарем. Переведен в Центральные авторемонтные мастерские
Работа или профессия
С 08.01.1960 по 27.02.1963
ЦАРМ Сочиавтотреста. Зачислен слесарем 5 разряда
Работа или профессия
С 27.02.1963 по 01.04.1975
Грузовое хозяйство Сочинского автотреста. Переведен автомехаником. В связи с ликвидацией ЦАРМ переведен в ГАТП-2
Рождение ребёнка
09.04.1963
Дочь: Соловьева Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Шеменкова Галина Сергеевна
Работа или профессия
С 1975 по 1976
Сочинское Грузовое автотранспортное предприятие № 2. Старший мастер ОТК
Работа или профессия
С 1976 по 17.12.2002
Сочинское спецавтохозяйство по уборке города. Аккумуляторщик 5 разряда Уволен по собственному желанию.
Смерть
08.01.2003