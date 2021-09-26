Шеменкова (Зубрилова) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1933
Дата смерти26.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1933
Бракосочетание
08.10.1953
Рождение ребёнка
08.02.1955
Сын: Шеменков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шеменков Анатолий Егорович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.04.1963
Дочь: Соловьева Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Шеменков Анатолий Егорович
Смерть
26.09.2021