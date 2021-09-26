Шеменкова (Зубрилова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеменкова (Зубрилова) Галина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1933

Дата смерти

26.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1933

Отец: Зубрилов Сергей Николаевич

Мать: Зубрилова Валентина Семеновна

Бракосочетание
08.10.1953

Муж: Шеменков Анатолий Егорович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.02.1955

Сын: Шеменков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шеменков Анатолий Егорович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.04.1963

Дочь: Соловьева Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Шеменков Анатолий Егорович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
26.09.2021
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