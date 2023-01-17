Соловьева (Шеменкова) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Шеменкова) Марина Анатольевна

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

09.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1963

Отец: Шеменков Анатолий Егорович

Мать: Шеменкова Галина Сергеевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Образование
С 1970 по 1980
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Средняя школа № 14
Образование
По 1980
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Межшкольный учебно-производственный комбинат г. Сочи по специальности Декоративно-прикладное искусство
Образование
С 1982 по 1984
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Сочинское педагогическое училище по специальности Преподаватель в начальных классах общеобразовательной школы
Бракосочетание
10.12.1988

Муж: Соловьев Андрей Николаевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.12.1989

Дочь: Соловьёва Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Николаевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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