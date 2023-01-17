Соловьева (Шеменкова) Марина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1963
Образование
С 1970 по 1980
Средняя школа № 14
Образование
По 1980
Межшкольный учебно-производственный комбинат г. Сочи по специальности Декоративно-прикладное искусство
Образование
С 1982 по 1984
Сочинское педагогическое училище по специальности Преподаватель в начальных классах общеобразовательной школы
Бракосочетание
10.12.1988
Рождение ребёнка
30.12.1989
Дочь: Соловьёва Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Николаевич