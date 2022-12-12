Шеменков Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеменков Егор Васильевич

Шеменков Егор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шеменков ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
21.06.1929

Сын: Шеменков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Шеменкова Ксения Никитовна

Колтовское, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Егоровна

Мать ребёнка: Шеменкова Ксения Никитовна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close