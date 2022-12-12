Шеменков Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шеменков ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
21.06.1929
Сын: Шеменков Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Шеменкова Ксения Никитовна
Колтовское, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Егоровна
Мать ребёнка: Шеменкова Ксения Никитовна
Смерть
1942