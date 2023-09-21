Сунгоровонь (Королева) Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунгоровонь (Королева) Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Никита Яковлевич

Мать: Королева Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгоровонь Аааааа Михайлович

Отец ребёнка: Сунгоровонь Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунгоровонь Зоя Михайновна

Отец ребёнка: Сунгоровонь Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунгоровонь Михаил

Смерть
Неизвестно

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