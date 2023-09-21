Сунгоровонь (Королева) Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунгоровонь Аааааа Михайлович
Отец ребёнка: Сунгоровонь Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунгоровонь Зоя Михайновна
Отец ребёнка: Сунгоровонь Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сунгоровонь Михаил
Смерть
Неизвестно