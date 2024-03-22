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Королев Никита Яковлевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

12.10.1911

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1911

Отец: Королев Яков Стефанов

Мать: Королева Агрипина Никитина (Михайлова)

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Королев Семен Никитич

Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
1952

Сын: Королев Николай Никитич

Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна Никитична Сланцы

Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Мария Никитична Тольятти

Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунгоровонь Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Вера Кузьминична

Смерть
1976
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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