Королев Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1911
Дата смерти1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1911
Рождение ребёнка
05.03.1933
Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Анна Никитична Сланцы
Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Мария Никитична Тольятти
Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунгоровонь Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Королева Вера Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976