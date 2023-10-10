Королева Вера Кузьминична
Место рождения
Дата рождения?.10.1908
Дата смерти?.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1933
Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Анна Никитична Сланцы
Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Мария Никитична Тольятти
Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунгоровонь Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1994