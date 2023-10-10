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Королева Вера Кузьминична

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

?.10.1908

Дата смерти

?.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Королев Семен Никитич

Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Королев Николай Никитич

Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна Никитична Сланцы

Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Мария Никитична Тольятти

Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунгоровонь Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Королев Никита Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Никита Яковлевич

Смерть
?.02.1994
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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