Сунгоровонь Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунгоровонь Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгоровонь Аааааа Михайлович

Мать ребёнка: Сунгоровонь (Королева) Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунгоровонь Зоя Михайновна

Мать ребёнка: Сунгоровонь (Королева) Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунгоровонь (Королева) Екатерина Никитична

Смерть
Неизвестно

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