Куренкова (Самагинова (Самагина)) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Самагинова (Самагина)) Антонина Алексеевна

Место рождения

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.05.1920

Дата смерти

09.04.1985

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1920

Отец: Самагинов (самагин) Алексей Михайлович

Мать: Самагинова (самагина) Анна Алексеевна

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Быкова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Куренков Павел Иванович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Павел Иванович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Павел Иванович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Павел Иванович

Смерть
09.04.1985
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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