Куренкова (Самагинова (Самагина)) Антонина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1920
Дата смерти09.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1920
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Быкова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Куренков Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1947
Рождение ребёнка
16.11.1949
Рождение ребёнка
21.09.1951
Смерть
09.04.1985