Куренков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения28.08.1919
Дата смерти21.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Быкова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Куренкова Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.11.1947
Рождение ребёнка
16.11.1949
Рождение ребёнка
21.09.1951
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1980