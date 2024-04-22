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Куренков Павел Иванович

Место рождения

Морозовщина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

28.08.1919

Дата смерти

21.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовщина, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Быкова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Куренкова Антонина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренкова Антонина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренкова Антонина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куренкова Антонина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.06.1980
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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