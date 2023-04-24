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Гаврилин Маркелл Гаврилович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.02.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гаврилин Федор Маркелович

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гаврилин Илья Маркелович

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
26.02.1892
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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