Гаврилин Маркелл Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти26.02.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гаврилин Федор Маркелович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович
Мать ребёнка: ?
Смерть
26.02.1892