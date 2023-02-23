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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович

Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гаврилин Федор Маркелович

Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Гаврилин Илья Маркелович

Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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