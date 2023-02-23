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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович
Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гаврилин Федор Маркелович
Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович
Отец ребёнка: Гаврилин Маркелл Гаврилович
Смерть
Неизвестно