Малашенков Иван Иванов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1853
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
18.08.1873
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1874
Сын: Малашенков Терентий Иванов
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1879
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1882
Дочь: Федосеенкова Наталия Иванова
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1885
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1888
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1894
Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно