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Малашенков Иван Иванов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Малашенков Иван Андреев

Мать: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Малашенков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1874

Сын: Малашенков Терентий Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Малашенков Максим Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1879

Сын: Малашенков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1882

Дочь: Федосеенкова Наталия Иванова

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1885

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Малашенков Иван Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1894

Сын: Малашенков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1909

Жена: Малашенкова Мария Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малашенкова Феодосия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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