Малашенков Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашенков Иван Андреев

Малашенков Иван Андреев

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Малашенков Андрей (Малахов)

Мать: Малашенкова Матрёна Евстафиева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малашенков Иван Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Рождение ребёнка
12.02.1872

Дочь: Якушевич Мария ст.

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Малашенков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1874

Дочь: Солдатенкова Анна Иванова

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Бодюлькова Мария Иванова

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1877

Сын: Малашенков Гавриил Иоаннов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1877

Сын: Малашенков Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Малашенков Иван Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1881

Сын: Малашенков Илья Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Малашенков Наум Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1888

Сын: Малашенков Сергей Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Малашенков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1894

Сын: Малашенков Никита Иванов

Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малашенкова Наталия Константинова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close