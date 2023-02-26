Малашенков Иван Андреев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Дочь: Якушевич Мария ст.
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Дочь: Солдатенкова Анна Иванова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Дочь: Бодюлькова Мария Иванова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Сын: Малашенков Гавриил Иоаннов
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Сын: Малашенков Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Сын: Малашенков Григорий Иванов
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Малашенкова Наталия Константинова