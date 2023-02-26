Малашенков Гавриил Иоаннов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.02.1877
Дата смерти27.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1877
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище