(Малашенкова) Анна Иванова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.07.1885
Дата смерти13.03.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1885
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.03.1887
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище