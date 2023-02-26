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(Малашенкова) Анна Иванова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.07.1885

Дата смерти

13.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1885

Отец: Малашенков Иван Иванов

Мать: Малашенкова Феодосия Филиппова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.03.1887
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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