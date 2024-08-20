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Щербинин Анисим Герасимович

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербинин Герасим

Мать: не указана

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.01.1806 ст.

Жена: Щербинина (Семёнова) Мариамна Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.01.1811

Сын: Щербинин Иван Анисимович

Мать ребёнка: Щербинина (Семёнова) Мариамна Фёдоровна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Крещение 24.01.1811, с.Пармское, Надеждинская церковь
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Щербинин (Шарбинин) Николай Анисимович

Мать ребёнка: Щербинина (Семёнова) Мариамна Фёдоровна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Щербинин Назар (Назарий) Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1827 ст.

Сын: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Мать ребёнка: Щербинина (Семёнова) Мариамна Фёдоровна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Незаконнорожденный. Отец умер до его рождения.
Смерть
Неизвестно
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

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