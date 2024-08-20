Щербинин Анисим Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербинин Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1806 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1811
Мать ребёнка: Щербинина (Семёнова) Мариамна Фёдоровна
Крещение 24.01.1811, с.Пармское, Надеждинская церковь
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Щербинин Назар (Назарий) Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1827 ст.
Сын: Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)
Мать ребёнка: Щербинина (Семёнова) Мариамна Фёдоровна
Незаконнорожденный. Отец умер до его рождения.
Смерть
Неизвестно