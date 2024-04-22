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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6763Чермоской, зав.при рч. Чермосе.110станов. кварт.100924253303Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Госпиталь. Заводы: чугуннолитейный 1, железоделательный 1. Лесопилень 2. Мельниц 2. Рынок — еженедель Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1715. Чермосский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Чермосе, дворов 1015, жителей 5012, 2-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 122 в Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Чермозский, на р. Чермозе в 4 верстах от ее впадения в р. Каму. Чугуноплавильный и железоделательный зав. основан во второй пол. XVII века (в 1761 г.) Строгановым Показать все Нагорное и Подгорное общества116028292835Горнозаводские мастеровые и бывшие помещичьиПравославныеРусские123—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чермозский завод
завод Чермозский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
348207Чермозгород58°47'00"56°10'00"O-40-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620104001г Чермозгород