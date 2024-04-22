город Чермоз, город Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Чермоз

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6763Чермоской, зав.при рч. Чермосе.110станов. кварт.100924253303Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Госпиталь. Заводы: чугуннолитейный 1, железоделательный 1. Лесопилень 2. Мельниц 2. Рынок — еженедель Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Чермосская волость
1715. Чермосский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Чермосе, дворов 1015, жителей 5012, 2-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 122 в Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Чермозская волость
1) зав. Чермозский, на р. Чермозе в 4 верстах от ее впадения в р. Каму. Чугуноплавильный и железоделательный зав. основан во второй пол. XVII века (в 1761 г.) Строгановым Показать все Нагорное и Подгорное общества116028292835Горнозаводские мастеровые и бывшие помещичьиПравославныеРусские123

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Чермозская волость
село Чермозский завод
Пермская губерния, Соликамский уезд
завод Чермозский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
348207Чермозгород58°47'00"56°10'00"O-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Чермозское городское поселение
57620104001г Чермозгород
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