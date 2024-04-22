Щербинин (Шарбинин) Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин (Шарбинин) Николай Анисимович

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Щербинин Анисим Герасимович

Мать: Щербинина Мариамна Фёдоровна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.01.1833 ст.

Жена: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.

Сын: Щербинин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.

Дочь: Щербинина Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.

Сын: Щербинин Иоанн (Иван) Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1857 ст.

Сын: Щербинин Иоанн (Иван) Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
16.05.1858 ст.

Жена: Щербинина Евдокия Тимофеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.08.1860 ст.

Дочь: Щербинина Васса Николаевна

Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.

Дочь: Щербинина Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.05.1866 ст.

Сын: Щербинин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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