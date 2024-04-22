Щербинин (Шарбинин) Николай Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Бракосочетание
23.01.1833 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.
Мать ребёнка: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна
Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.
Дочь: Щербинина Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.
Сын: Щербинин Иоанн (Иван) Николаевич
Мать ребёнка: Щербинина Дарья (Дария) Стефановна
Рождение ребёнка
22.09.1857 ст.
Сын: Щербинин Иоанн (Иван) Николаевич
Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
16.05.1858 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1860 ст.
Дочь: Щербинина Васса Николаевна
Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.
Дочь: Щербинина Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.05.1866 ст.
Сын: Щербинин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Щербинина Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно