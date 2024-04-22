Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.11.1827 ст.

Дата смерти

10.08.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
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Место
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Рождение
14.11.1827 ст.

Отец: Щербинин Анисим Герасимович

Мать: Щербинина Мариамна Фёдоровна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Незаконнорожденный. Отец умер до его рождения.
Бракосочетание
30.01.1848 ст.

Жена: Щербинина Анна Софоновна

Рождение ребёнка
14.03.1849 ст.

Сын: Щербинин Алексий (Алексей) Филипович

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.07.1856 ст.

Дочь: Щербинина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.

Сын: Щербинин Мелетий Филиппович

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.07.1862 ст.

Сын: Щербинин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
10.08.1891 ст.
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Умер в возрасте 65 лет "от старости". Похоронен на приходском кладбище.
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