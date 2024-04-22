Щербинин Филип (Филипп) Анисимович (Онисимович)
Место рождения
Дата рождения14.11.1827 ст.
Дата смерти10.08.1891 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1827 ст.
Незаконнорожденный. Отец умер до его рождения.
Бракосочетание
30.01.1848 ст.
Жена: Щербинина Анна Софоновна
Рождение ребёнка
14.03.1849 ст.
Сын: Щербинин Алексий (Алексей) Филипович
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Рождение ребёнка
19.07.1856 ст.
Дочь: Щербинина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.
Сын: Щербинин Мелетий Филиппович
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Рождение ребёнка
27.07.1862 ст.
Сын: Щербинин Николай Филиппович
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Смерть
10.08.1891 ст.
Умер в возрасте 65 лет "от старости". Похоронен на приходском кладбище.