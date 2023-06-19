Некрасова (-) Лукерья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Некрасов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1785
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стефанида Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Некрасов Василий Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1797
Отец ребёнка: Некрасов Игнатий Антипов
Рождение ребёнка
20.04.1799
Сын: Некрасов Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Некрасов Игнатий Антипов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Некрасов Игнатий Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно