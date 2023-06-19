Некрасова (-) Лукерья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Лукерья Григорьева

Некрасова (-) Лукерья Григорьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Некрасов Григорий

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1785

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стефанида Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Некрасов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1797

Сын: Некрасов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Некрасов Игнатий Антипов

Рождение ребёнка
20.04.1799

Сын: Некрасов Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Некрасов Игнатий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Федор Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Некрасов Федор Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Игнатий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Игнатий Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно