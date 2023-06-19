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Некрасов Алексей Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.10.1757

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1757

Отец: Некрасов Андрей Павлов

Мать: Некрасова Матрена Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1785

Дочь: Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стефанида Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Некрасов Василий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Федор Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Лукерья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789