Некрасов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1757
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1757
Отец: Некрасов Андрей Павлов
Рождение ребёнка
09.11.1785
Дочь: Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стефанида Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Некрасов Василий Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Некрасова Лукерья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789