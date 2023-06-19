Некрасов Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Любовь Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно