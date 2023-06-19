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Некрасов Василий Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Некрасов Алексей Андреевич

Мать: Некрасова Лукерья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Любовь Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Егор Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Сафрониева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Пелагея Сафрониева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно