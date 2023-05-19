Некрасова (-) Матрена Павлова
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлов
Рождение ребёнка
11.10.1745
Дочь: Некрасова Праскева Андреева
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлов
Рождение ребёнка
05.10.1757
Сын: Некрасов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1763