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Некрасова (-) Матрена Павлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Некрасов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1745

Дочь: Некрасова Праскева Андреева

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1757

Сын: Некрасов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Павлов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1763
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