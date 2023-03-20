Бурнос (Попугай) Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнос (Попугай) Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попугай Борис Иванович

Мать: Попугай Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.10.2010

Сын: Бурнос Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич

Бракосочетание
07.05.2011

Муж: Бурнос Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.05.2012

Дочь: Бурнос Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
24.12.2014

Сын: Бурнос Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.09.2016

Сын: Бурнос Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.09.2019

Сын: Бурнос Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич

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