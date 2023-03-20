Бурнос (Попугай) Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попугай Борис Иванович
Мать: Попугай Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
12.10.2010
Сын: Бурнос Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич
Бракосочетание
07.05.2011
Рождение ребёнка
04.05.2012
Дочь: Бурнос Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
24.12.2014
Сын: Бурнос Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.09.2016
Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.2019
Отец ребёнка: Бурнос Алексей Алексеевич