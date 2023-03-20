Попугай Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попугай Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1951

Отец: Попугай Иван

Мать: Попугай Александра

Рождение ребёнка
24.11.1977

Сын: Попугай Андрей Борисович

Мать ребёнка: Попугай Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1981

Дочь: Мушенко Наталия Борисовна

Мать ребёнка: Попугай Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнос Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Попугай Татьяна Петровна

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