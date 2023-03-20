Попугай Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1951
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1951
Отец: Попугай Иван
Мать: Попугай Александра
Рождение ребёнка
24.11.1977
Мать ребёнка: Попугай Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1981
Дочь: Мушенко Наталия Борисовна
Мать ребёнка: Попугай Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнос Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Попугай Татьяна Петровна