Попугай (Радченко) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попугай (Радченко) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1958

Отец: Радченко Петр

Мать: Радченко Анна

Рождение ребёнка
24.11.1977

Сын: Попугай Андрей Борисович

Отец ребёнка: Попугай Борис Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1979

Дочь: Струкова Елена Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1981

Дочь: Мушенко Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Попугай Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурнос Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Попугай Борис Иванович

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