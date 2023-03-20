Попугай (Радченко) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1958
Отец: Радченко Петр
Мать: Радченко Анна
Рождение ребёнка
24.11.1977
Отец ребёнка: Попугай Борис Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1979
Дочь: Струкова Елена Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1981
Дочь: Мушенко Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Попугай Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурнос Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Попугай Борис Иванович