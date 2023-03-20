Бурнос Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958
Отец: Бурнос Алксей Федорович
Мать: Бурнос Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
28.03.1982
Сын: Бурнос Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1988
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.2004
Дочь: Бурнос София Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2010
Сын: Бурнос Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна
Бракосочетание
07.05.2011
Жена: Бурнос Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
04.05.2012
Дочь: Бурнос Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
24.12.2014
Сын: Бурнос Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
22.09.2016
Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
19.09.2019
Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна