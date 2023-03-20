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Бурнос Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958

Отец: Бурнос Алксей Федорович

Мать: Бурнос Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
28.03.1982

Сын: Бурнос Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1988

Сын: Бурнос Денис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.2004

Дочь: Бурнос София Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2010

Сын: Бурнос Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна

Бракосочетание
07.05.2011

Жена: Бурнос Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
04.05.2012

Дочь: Бурнос Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
24.12.2014

Сын: Бурнос Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
22.09.2016

Сын: Бурнос Захар Алексеевич

Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
19.09.2019

Сын: Бурнос Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Бурнос Ирина Борисовна