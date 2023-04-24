Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Место рождения
Дата рождения05.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Мухаметсадык Юсупов
Мать: Гафифакамал Фахритдинова
Мать ребёнка: Ахликамал Камалетдиновна
Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова
Дочь: Шамсинахар Мухаметшакирова
Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова
Сын: Абдулвахаб Мухаметшакиров
Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова
Сын: Садыков Абдулахат Мухаметшакирович
Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал
Сын: Шакиров Абдулхади Шакирович
Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова
Дочь: Садыкова Мафруза Шакировна
Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал
Сын: Садыков Закирзян Шакирович
Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал
Сын: Садыков Галимзян Шакирович
Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал
Жена: Садыкова Махубкамал
Дочь: Хатикамал Мухаметшакирова
Мать ребёнка: Ахликамал Камалетдиновна
Жена: Ахликамал Камалетдиновна
Жена: Хайрикамал Багаутдинова