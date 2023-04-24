Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1876 ст.

Отец: Мухаметсадык Юсупов

Мать: Гафифакамал Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.

Сын: Абдулхай Мухаметшакиров

Мать ребёнка: Ахликамал Камалетдиновна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Сын: Шайхутдин Мухаметшакиров

Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1909 ст.

Дочь: Шамсинахар Мухаметшакирова

Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Сын: Абдулвахаб Мухаметшакиров

Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Сын: Садыков Абдулахат Мухаметшакирович

Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.

Сын: Шакиров Абдулхади Шакирович

Мать ребёнка: Хайрикамал Багаутдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Садыкова Мафруза Шакировна

Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Садыков Закирзян Шакирович

Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Садыков Галимзян Шакирович

Мать ребёнка: Садыкова Махубкамал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Махубкамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатикамал Мухаметшакирова

Мать ребёнка: Ахликамал Камалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахликамал Камалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрикамал Багаутдинова

Смерть
Неизвестно
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