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Ахликамал Камалетдиновна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1874 ст.

Отец: Камалетдин Галимбеков

Мать: Хайриниса Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1896 ст.

Муж: Насретдин Абдулнафиков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.

Сын: Абдулхай Мухаметшакиров

Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатикамал Мухаметшакирова

Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Смерть
Неизвестно
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