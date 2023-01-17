Ахликамал Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения30.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1874 ст.
Отец: Камалетдин Галимбеков
Мать: Хайриниса Фахритдинова
Бракосочетание
10.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатикамал Мухаметшакирова
Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно