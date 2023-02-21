Хайрикамал Багаутдинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Рождение ребёнка
16.05.1909 ст.
Дочь: Шамсинахар Мухаметшакирова
Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.
Сын: Абдулвахаб Мухаметшакиров
Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.
Сын: Шакиров Абдулхади Шакирович
Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно