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Хайрикамал Багаутдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Сын: Шайхутдин Мухаметшакиров

Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1909 ст.

Дочь: Шамсинахар Мухаметшакирова

Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Сын: Абдулвахаб Мухаметшакиров

Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.

Сын: Шакиров Абдулхади Шакирович

Отец ребёнка: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Смерть
Неизвестно
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