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Гафифакамал Фахритдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

14.11.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1875 ст.

Сын: Мухаметзакир Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1876 ст.

Сын: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.

Сын: Мухаметзакир Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Сын: Мухаметсабир Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1884 ст.

Дочь: Ахликамал Мухаметсадыковна

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Рождение ребёнка
08.05.1886 ст.

Сын: Абдулкарим Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.

Дочь: Гайникамал Мухаметсадыкова

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1891 ст.

Дочь: Захникамал Мухаметсадыковна

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.

Дочь: Хатимакамал Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.

Дочь: Бибимафтуха Мухаметсадыковна

Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметсадык Юсупов

Смерть
14.11.1910 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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