Гафифакамал Фахритдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти14.11.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1875 ст.
Сын: Мухаметзакир Мухаметсадыков
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
05.10.1876 ст.
Сын: Садыков Мухаметшакир Мухаметсадыкович
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.
Сын: Мухаметзакир Мухаметсадыков
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Сын: Мухаметсабир Мухаметсадыков
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
05.01.1884 ст.
Дочь: Ахликамал Мухаметсадыковна
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
08.05.1886 ст.
Сын: Абдулкарим Мухаметсадыков
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.
Дочь: Гайникамал Мухаметсадыкова
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
23.08.1891 ст.
Дочь: Захникамал Мухаметсадыковна
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
19.08.1894 ст.
Дочь: Хатимакамал Мухаметсадыков
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Рождение ребёнка
20.10.1896 ст.
Дочь: Бибимафтуха Мухаметсадыковна
Отец ребёнка: Мухаметсадык Юсупов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметсадык Юсупов
Смерть
14.11.1910 ст.