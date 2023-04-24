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Костин Иван Семёнович

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.09.1878

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1878

Отец: Костин Семён Яковлевич

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: Костина Прасковья Ивановна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Костина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Костина Прасковья Ивановна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Костин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Костина Прасковья Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
Около 1905
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
1918
Курган, город Курган, Курганская область
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