Костин Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения25.09.1878
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1878
Отец: Костин Семён Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1898 ст.
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Костина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Костина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1905
Мать ребёнка: Костина Прасковья Ивановна
Место жительства
Около 1905
Смерть
1918