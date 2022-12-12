Костина (Бобровникова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Бобровникова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.12.1879

Дата смерти

03.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1898 ст.

Муж: Костин Иван Семёнович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Костина Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Семёнович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Костин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Семёнович

Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
С 1905
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
Около 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С ?.10.1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
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