Костина (Бобровникова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.12.1879
Дата смерти03.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1898 ст.
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Костина Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
03.06.1905
Отец ребёнка: Костин Иван Семёнович
Место жительства
С 1905
Место жительства
Около 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С ?.10.1971
Смерть
03.06.1976