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Кузьмин Никифор Титович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Кузьмин Тит Иванович

Мать: Кузьмина Татьяна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кузьмин Максим Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1791

Жена: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кузьмин Влас Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Титов Семён Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кузьмин Прокопий Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кузьмин Савин Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кузьмин Евсей Никифорович

Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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