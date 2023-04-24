Кузьмин Никифор Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Кузьмин Тит Иванович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кузьмин Максим Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна
Бракосочетание
До 1791
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Кузьмин Прокопий Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кузьмин Савин Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кузьмин Евсей Никифорович
Мать ребёнка: Кузьмина Матрёна Емельяновна
Место жительства
1811
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно