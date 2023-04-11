Кузьмина Матрёна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кузьмин Максим Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович
Бракосочетание
До 1791
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Кузьмин Прокопий Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кузьмин Савин Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кузьмин Евсей Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно