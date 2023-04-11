Кузьмина Матрёна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Матрёна Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кузьмин Максим Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1791

Муж: Кузьмин Никифор Титович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кузьмин Влас Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Титов Семён Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кузьмин Прокопий Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кузьмин Савин Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кузьмин Евсей Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор Титович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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