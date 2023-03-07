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Кузьмин Тит Иванович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Кузьмин Иван Иванович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Кузьмин Иван Титович

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1761

Жена: Кузьмина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евфимия Титовна

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Кузьмин Никифор Титович

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.06.1770 ст.

Сын: Кузьмин Мефодий Титович

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1773 ст.

Дочь: Федосья Титовна

Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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