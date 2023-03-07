Кузьмин Тит Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Кузьмин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Кузьмин Иван Титович
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна
Бракосочетание
До 1761
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евфимия Титовна
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1770 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1773 ст.
Дочь: Федосья Титовна
Мать ребёнка: Кузьмина Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно