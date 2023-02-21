Кузьмина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Кузьмин Иван Титович
Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович
Бракосочетание
До 1761
Муж: Кузьмин Тит Иванович
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евфимия Титовна
Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1770 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1773 ст.
Дочь: Федосья Титовна
Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович
Смерть
Неизвестно