Кузьмина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Кузьмин Иван Титович

Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1761

Муж: Кузьмин Тит Иванович

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евфимия Титовна

Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Кузьмин Никифор Титович

Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.06.1770 ст.

Сын: Кузьмин Мефодий Титович

Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1773 ст.

Дочь: Федосья Титовна

Отец ребёнка: Кузьмин Тит Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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