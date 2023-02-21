Кириллов Сергей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Сергей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Белозёрова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Кириллова Ксения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Зинаида сергеевна

Мать ребёнка: Кириллова Ксения Семёновна

Смерть
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
Умер в лечебнице в Белых Столбах
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