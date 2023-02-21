Кириллов Сергей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Белозёрова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Кириллова Ксения Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Зинаида сергеевна
Мать ребёнка: Кириллова Ксения Семёновна
Смерть
Неизвестно
Троицкое, Чехов, Московская область
Умер в лечебнице в Белых Столбах