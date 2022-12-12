Белозёрова (Кириллова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Трусова Раиса Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1931
Сын: Белозёров Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Белозёров Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Белозёров Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.1945
Дочь: Кирова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970