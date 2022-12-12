Белозёрова (Кириллова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозёрова (Кириллова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кириллов Сергей Леонтьевич

Мать: Кириллова Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Трусова Раиса Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Белозёров Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Белозёров Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Белозёров Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1945

Дочь: Кирова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Белозёров Георгий Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозёров Георгий Сергеевич

Смерть
1970
Фрязино, Фрязино, Московская область
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