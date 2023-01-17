Кириллова (Англичанова) Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Англичанова) Ксения Семёновна

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Место рождения

Машутино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Англичанов Симеон Никитич

Мать: не указана

Машутино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Белозёрова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кириллов Сергей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Сергей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Зинаида сергеевна

Отец ребёнка: Кириллов Сергей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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