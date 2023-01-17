Кириллова (Англичанова) Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Англичанов Симеон Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Белозёрова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кириллов Сергей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Зинаида сергеевна
Отец ребёнка: Кириллов Сергей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно