Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.09.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Иоанн Трофимович
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Иоанн Трофимович
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Пераскева Трофимовна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Матвей Трофимович
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Илья Трофимович
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна