Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

1848 г.р.
1851 г.р.
1852 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1826 ст.

Отец: Иванов Михаил Николаевич

Мать: Потапова Татьяна Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1847 ст.

Жена: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1848 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Иоанн Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1851

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1852 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1855 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1857 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Василий Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1858 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Иоанн Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1862 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Пераскева Трофимовна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1864 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Матвей Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1866 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Илья Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1869 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков Леонтий Трофимович

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1872 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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