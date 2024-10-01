Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Екатерина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1852 ст.
Бракосочетание
30.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1873 ст.
Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлеаа (Деомидова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович
Рождение ребёнка
01.02.1876 ст.
Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлева (Деомидова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.
Сын: Иванов-Андреев-Емельянов-Яковлев (Деомидов) Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович
Рождение ребёнка
22.04.1880 ст.
Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлева (Деомидова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.
Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлева (Деомидова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович
Смерть
Неизвестно