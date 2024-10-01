Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.11.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1827 г.р.

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1852 ст.

Отец: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Мать: Кириллова Елена Георгиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1873 ст.

Муж: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1873 ст.

Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлеаа (Деомидова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1876 ст.

Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлева (Деомидова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.

Сын: Иванов-Андреев-Емельянов-Яковлев (Деомидов) Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1880 ст.

Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлева (Деомидова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1882 ст.

Дочь: Иванова-Андреева-Емельянова-Яковлева (Деомидова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Андреев-Емельянов-Яковлев (Иванов) Василий Деомидович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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