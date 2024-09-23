Кириллова Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Елена Георгиевна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

1848 г.р.
1851 г.р.
1852 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1847 ст.

Муж: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1848 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Иоанн (Иван) Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1851

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1852 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1855 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1857 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Василий Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1858 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Иоанн (Иван) Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1862 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Пераскева Трофимовна

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1864 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Матвей Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1866 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Илья Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1869 ст.

Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Леонтий Трофимович

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1872 ст.

Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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