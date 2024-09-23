Кириллова Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Иоанн (Иван) Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Василий Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Иоанн (Иван) Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Пераскева Трофимовна
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Матвей Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Илья Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Сын: Николаев-Григорьев-Иванов-Волков (Михайлов) Леонтий Трофимович
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович
Дочь: Николаева-Григорьева-Иванова-Волкова (Михайлова) Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Григорьев-Иванов-Волков (Николаев) Трофим Михайлович