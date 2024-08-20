Потапова (Петрова) Татьяна Маркеловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1803 ст.
Отец: Еремеев Маркел Петрович
Мать: Екатерина Павловна
Бракосочетание
08.06.1823 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1823 ст.
Сын: Григорьев-Иванов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1826 ст.
Сын: Григорьев-Иванов-Волков Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1830 ст.
Дочь: Григорьева-Иванова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно