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Потапова (Петрова) Татьяна Маркеловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.01.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1803 ст.

Отец: Еремеев Маркел Петрович

Мать: Екатерина Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.06.1823 ст.

Муж: Иванов Михаил Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1823 ст.

Сын: Григорьев-Иванов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1826 ст.

Сын: Григорьев-Иванов-Волков Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1830 ст.

Дочь: Григорьева-Иванова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Николаевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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