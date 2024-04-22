Акимцев Яков Федотович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акимцев Федот
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пальгина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
1886
Сын: Акимцев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Акимцев Афанасий Яковлевич
Смерть
Неизвестно