Акимцев Яков Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимцев Яков Федотович

Акимцев Яков Федотович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акимцев Федот

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Акимцев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Акимцев Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пальгина Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Акимцев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Акимцев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Акимцев Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close